A szuverenista magyar külpolitika tökéletes képe: Orbán és Lázár várja, hogy Trump aláírjon nekik egy „Trumpnak mindenben igaza volt” feliratú sapkát

Sokatmondó képet töltött fel a Fehér Ház az Instagramra.

A fotón Donald Trump saját sapkáit dedikálja a magyar delegációnak. Miközben az amerikai elnök egy fekete, „Tegyük naggyá Amerikát” feliratú sapkát ír alá, Orbán Viktor lelkesnek egyáltalán nem nevezhető arckifejezéssel figyeli a műveletet, Lázár János pedig alázatos arckifejezéssel, egy piros, „Trumpnak mindenben igaza volt” feliratú sapkával a kezében nézi a miniszterelnököt. A sapkák egyébként 55 dollárba, vagyis 18 ezer forintba kerülnek.

A szuverenista külpolitikájára büszke magyar kormány tagjai tehát éppen azt várják, hogy az amerikai elnök aláírjon nekik egy olyan sapkát, ami szerint mindenben igaza volt.

A képen egyébként látszik az új címlappal újranyomott Time magazin is. A lap azután cserélte le az elnököt ábrázoló címlapképét, hogy Trump kiírta a Truth Socialre, hogy az eredeti címlapfotó szerinte „talán a világ legrosszabb képe”.

Orbán nemcsak az aláírt Trump-sapkákat köszönte meg, hanem a Szabad Európa magyar kiadványainak megszüntetését is. A miniszterelnök az X-en osztotta meg az Egyesült Államok Globális Médiaügynökségét vezető Kari Lake bejegyzését, „köszönöm” szöveggel. Lake azzal indokolta a Szabad Európa finanszírozásának megvonását, hogy a lap gyengíti a magyar kormányt.