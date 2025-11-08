Lemondták Robert Fico középiskolai előadását, miután az épület előtti járdára valaki felfestette, hogy „Fico áruló”

Robert Fico szlovák miniszterelnök pénteken egy poprádi középiskolában beszélgetett volna a diákokkal. A programot azonban törölték, miután az iskola bejárata előtti járdára valaki felfestette, hogy „Fico áruló”.

A miniszterelnök látogatásáról csütörtökön szereztek tudomást a diákok szülei, nem sokkal azután, hogy Fico váratlanul bejelentette, hogy a dél-amerikai klímacsúcs helyett Poprádra utazik. Az iskola azt írta a szülőknek, hogy a miniszterelnök „a politikai semlegesség szellemében” beszélget majd a diákokkal Szlovákia külpolitikájáról. Fico látogatását több szülő is ellenezte.

A 10:45-re tervezett programot azonban törölték, miután felfestették a járdára, hogy „Fico áruló”. A feliratot az iskolai alkalmazottai megpróbálták lemosni, de nem jártak sikerrel. Később letakarták egy szőnyeggel, majd úgy parkoltak egy autóval, hogy ne látszódjon. Az iskola közelében egy „Hogyan ízlik Putyin fasza” felirat is megjelent.

Robert Fico Fotó: ARMEND NIMANI/AFP

Bár az iskola megerősítette, hogy Fico elődását törölték, a kormányhivatal tagadta a törlést. Azt állították, hogy a miniszterelnök egy későbbi időpontban látogat el az iskolába. (via Dennik N)