Miután megműtötték, kisétált a szegedi kórházból egy orvosnő, akit később holtan találtak az utcán

A szekszárdi Balassa János Kórház fül-orr-gégész főorvosa péntek reggel tűnt el a Szegedi Tudományegyetem kórházából, ahol pár órával korábban gerincműtétet végeztek el rajta. A biztonsági kamera rögzítette, ahogy a 61 éves nő hajnali 5-kor kisétál az Idegsebészeti Klinika épületéből, majd nyoma veszett.

A Szegedi Tudományegyetem Szent-Györgyi Albert Klinikai Központ (SZTE SZAKK) Fül-Orr-Gégészeti és Fej-Nyaksebészeti Klinika új épületszárnyának egyik kórterme Szegeden 2020. december 15-én. Fotó: Rosta Tibor/MTI/MTVA

A nő keresését nem sokkal később megkezdték, nyomkereső kutya bevetésével, de ez nem vezetett eredményre, és szombat délután arról számolt be a Szeged365, hogy megtalálták a holttestét a Patológiai Intézettel szembeni garázssor közelében. Az esetet a mentők és a rendőrség is vizsgálja. (via 24.hu)