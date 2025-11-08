Vitályos megnyugodhat, Trump szóvivője nem igazol Orbánhoz

Karoline Leavitt, a Fehér Ház szóvivője az X-en köszönte meg Orbán Viktornak, hogy magával akarta vinni Magyarországra. Azt írta, köszöni Orbánnak, hogy ennyire kedves volt, de marad az Egyesült Államokban. Vitályos Eszter kormányszóvivő tehát megnyugodhat.

Leavitt azután kapott szerepet Trump és Orbán pénteki sajtótájékoztatóján, hogy a belpolitikai témákról beszélő elnök behívta őt a terembe, hogy mondja el, miért hazudik az NBC News a megfizethetőséggel kapcsolatban.

Karoline Leavitt a sajtótájékoztatón Fotó: SAUL LOEB/AFP

Miután Leavitt kiosztotta a sajtót, Orbán megkérdezte Trumptól, hogy nem viheti-e haza a szóvivőt. Az elnök azt mondta, Orbán remek döntést hozna az igazolással, majd megkérte Leavittet, hogy ne hagyja el Washingtont.

A jelenetet itt lehet visszanézni: