Félmilliárdos vallásos könnyűzenei támogatási program indul

November 25-től pályázhatnak vallásos könnyőzenészek állami támogatásért, az 500 millió forintos keretösszegből rendezvényszervezésre, kistelepüléseken rendezendő koncertekre vagy hangszervásárlásra költhetnek – jelentette be Závogyán Magdolna, a Kulturális és Innovációs Minisztérium kultúráért felelős államtitkára. Egy hónapig lehet pályázatokat benyújtani, a tendereket január végéig el is bírálják, hogy februárban megköthessék a szerződéseket. Soltész Miklós államtitkár szerint az elmúlt hat évben összesen 3 milliárdot osztottak szét „a dicsőítés missziójára”.

(via Telex)