Szergej Lavrov orosz külügyminiszter vasárnap kijelentette, hogy kész találkozni Marco Rubio amerikai külügyminiszterrel, de Oroszország nem fogja feladni az ukrajnai háború befejezéséhez szükséges alapvető feltételeket. Ezek a következők: Kijev mondjon le a NATO-csatlakozásról, vonja ki csapatait Donyeckből, Luhanszkból, Herszonból és Zapirizzsjából.

„Marco Rubio külügyminiszterrel megértjük a rendszeres kommunikáció szükségességét” – mondta Lavrov a RIA Novosti állami hírügynökségnek.„Fontos az ukrán kérdés megvitatása a kétoldalú kapcsolatok előmozdítása érdekében. Ezért telefonon kommunikálunk, és szükség esetén készen állunk személyes találkozókra is”.

Fotó: UZBEKISTAN PRESIDENCY / HANDOUT/Anadolu via AFP

Oroszország jelenleg a 2014-ben annektált Krím félszigetet, Luhanszk szinte egészét, Donyeck mintegy 80 százalékát, Herszon és Zaporizzsja 75 százalékát, valamint Harkiv, Szumi, Mikolajiv és Dnyipropetrovszk megyék egyes részeit ellenőrzi. Volodimir Zelenszkij ukrán elnök korábban elismerte, hogy de facto megszálltként ismerhetik el ezeket az oroszok által megszállt területeket, de nincs felhatalmazása a területek átadására, a kivonulás ezen területekről újabb támadásoknak tenné ki Ukrajnát és az európai szövetségeseit is.

Lavrov a RIA Novostinak azt mondta, amerikai kontextusban „senki sem kérdőjelezi meg Oroszország területi integritását, és a Krím, Donbász és Novorosszija lakosainak azon döntését”, hogy újra egyesüljenek „történelmi hazájukkal”.

Amikor az orosz külügyminiszter a befagyasztott 210 milliárd euró értékű orosz vagyonról kérdezték, illetve arról az európai tervről, miszerint ezt Ukrajna finanszírozására fordítanák, azt mondta, nincs törvényes mód a vagyon elvételére. Ha pedig mégis elvennék azokat, azt Oroszország megtorolná. (Reuters)