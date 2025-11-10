Atomerőmű felett észleltek ismeretlen drónokat Belgiumban

Három ismeretlen drónt észleltek vasárnap éjjel a belgiumi Doel atomerőmű felett, az erőmű működésében nem okozott fennakadást a vasárnap éjjel észlelt drónátrepülés. Vasárnap este a liege-i repülőtér légi forgalmát néhány órára felfüggesztették, miután drónokról érkezett bejelentés valamivel fél nyolc után, majd további két másik drónt észleltek a légtérben. A reptér forgalma hétfő reggelre helyreállt.

Antwerpenben a rendőrség két, „kockázatot jelentő” drónt lefoglalt, irányítóikat azonosították és megbírságolták. Wouter Bruyns, az antwerpeni rendőrség szóvivője közölte: a bűnüldöző szervek a korábbinál nagyobb figyelemmel ellenőrzik a belga nagyváros feletti légteret. Antwerpen felett ezen a héten kétszer is észleltek olyan drónokat, amelyek dokumentumai nem voltak rendben, és ezért kockázatot jelentettek.

Doel atomerőmű, Belgium Fotó: Torsade de Pointes

Theo Francken belga védelmi miniszter azt mondta, a német és franca hadsereg drónelhárító képességekkel támogatja Belgiumot. A szomszédos országok mindegyikétől kért segítséget a drónok elleni védekezéshez Belgium, emellett tárgyalások folynak az Egyesült Királysággal is.

Múlt héten szinte naponta jelentettek drónátrepüléseket a liege-i repülőtér felett. A reptéren legutóbb szombat este szakadt meg a forgalom egy ismeretlen repülő tárgy észlelése miatt. A brüsszeli Zaventem nemzetközi repülőtér kedd, szerda és csütörtök este kényszerült forgalmának ideiglenes felfüggesztésére, miután drónok átrepülését jelentették a légterében. Az elmúlt napokban és hetekben rendszeresen jelentettek drónokat különböző belga katonai bázisok felett is. (MTI)