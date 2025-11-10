Egymilliárd dolláros perrel fenyegette meg Trump a BBC-t

Donald Trump jogi lépésekkel fenyegette meg a BBC-t, miután a Trump 2021. január 6-i beszédéről szóló tavalyi riportjukban úgy vágták össze a szavait, mintha a Capitolium elleni rohamban résztvevő híveit nyíltan erőszakra buzdította volna. Az ügybe már a BBC két vezetője belebukott.
Trump ügyvédei szerint a műsorszolgáltató ezzel megrágalmazta az elnököt:
„A BBC szándékosan és megtévesztően manipulálta a dokumentumfilmjét, ezzel próbálva befolyásolni az elnökválasztást. Trump elnök továbbra is felelősségre vonja azokat, akik félrevezető hazugságokat és álhíreket terjesztenek”
– áll a Trump jogi csapata által kiadott közleményben.
A Trump ügyvédje, Alejandro Brito által küldött levélben az áll, hogy a BBC-nek vissza kell vonnia az elnökről tett „valótlan, rágalmazó, becsmérlő és gyújtó hatású” állításokat, és ha péntek estig nem tesznek lépéseket, Trump legalább egymilliárd dollár értékű pert indít a BBC ellen - írja a Washington Post.
A BBC vezetése múlt héten került nagy nyomás alá, miután a Telegraph közzétette Michael Prescott, a BBC korábbi szerkesztési tanácsadójának belső jelentését. Prescott szerint a Panorama című dokusorozat „Trump: A második esély?” című epizódja, amit a 2024-es elnökválasztás előtt sugároztak, manipulatív módon összevágta Trump 2021. január 6-i beszédének részleteit. Prescott jelentése szerint a BBC arab nyelvű hírszolgáltatása is Izrael-ellenes elfogultságot mutatott.
A kritikák miatt vasárnap Tim Davie, a BBC főigazgatója, és Deborah Turness, a BBC News vezérigazgatója is kénytelen volt lemondani.
Az ügy miatt Fehér Ház helyettes sajtótitkára, Abigail Jackson, is kiadott egy közleményt arról, hogy „a média iránti bizalom történelmi mélyponton van a manipulatív vágások, félrevezető tudósítások és nyílt hazugságok miatt. Ez az eset csak egy a sok közül, amely megmutatja, miért fordulnak milliók alternatív hírforrásokhoz” - írta.
Tim Davie mellett a BBC News vezérigazgatója, Deborah Turness is lemondott. Mindketten a BBC Panorama című műsora körül kialakult botrány miatt.
Áll a bál: a BBC úgy vágott egymás mellé két részt Trump beszédéből, hogy kihagyta a kettő között elhangzott, ellenkező értelmű harmadikat. Prescott kiszivárgott jelentése szerint az arab adásban antiszemita terrortámogatók kommentáltak, transzokról pedig nem lehetett kritikusan írni.