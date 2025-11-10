Már a második gyerek fullad a tengerbe, miközben az Egyesült Államokból hajózik haza Kolumbiába

Egy 3 éves gyerek meghalt, miután egy migránsokat szállító hajó felborult Panama karib-tengeri partjainál – erősítették meg vasárnap panamai tisztviselők. A hajó 21 embert szállított visszafelé, Kolumbiába, őket egy véletlenül arra járó magánhajó mentette meg a pusztulástól.

A kolumbiai származású gyermeket a kiérkező hatóságok próbálták újraéleszteni, de nem tudták megmenteni.

Ez a második ismert eset, amikor egy gyermek megfulladt az új migrációs útvonalon, amelyen visszafelé igyekeznek dél-amerikai hazájukba, miután a Trump-kormány gyakorlatilag lezárta az Egyesült Államok déli határait. Az amerikai elnök figyelmeztette azokat, akik illegálisan léptek be az Egyesült Államokba, hogy „önként távozzanak”, vagy üldözni fogják őket.

Februárban egy 8 éves venezuelai fiú fulladt meg, amikor családja hajója felborult a háborgó tengeren.

Kolumbiába tartó migráns egy panamai kikötőben 2025 februárjában Fotó: MAURICIO VALENZUELA/AFP

A panamai hatóságok szerint szeptember végéig több mint 14 ezer migráns utazott kis csónakokon Panama karib-tengeri és csendes-óceáni partjainál, hogy elkerüljék a Panama és Kolumbia között húzódó út nélküli dzsungelátkelőt, az úgynevezett Darien Gapet.

Az úgynevezett fordított migrációs útvonalat halászok és magánhajók kapitányai működtetik, és TikTokon hirdetik szolgáltatásaikat. A migránsokat a panamai határig viszik, ahol más hajókra szállnak át. Az útvonalon főleg azok járnak, akiknek nincs útlevelük vagy pénzük repülőjegyre. Sokan szárazföldön utaznak – gyakran Mexikóból, néha az Egyesült Államokból indulva –, majd fejenként körülbelül 300 dollárt fizetnek egy helyért a külső motorral felszerelt kis hajókon. Az utasok általában mentőmellényt viselnek.

Vasárnap a panamai hatóságok közölték, hogy a felborult hajót egy kolumbiai állampolgár vezette, aki halászati engedéllyel rendelkezett, de felszerelése „nem felelt meg az utasok szállítására vonatkozó feltételeknek”. A hatóságok szerint a hajó 18 felnőttet és három kiskorút szállított, és egyelőre nem világos, más utasok is megsérültek-e. (NYTimes)