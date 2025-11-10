Matolcsy Ádám cége, a Balaton Bútor kifizette Tiborcz István bankját, a Gránit Bankot

Törölték Tiborcz István bankjának zálogjogát, amit Matolcsy György fiának egyik cége, a Balaton Bútor Kft. üzletrészére jegyeztek be még 2019-ben, a cég ugyanis visszafizette a kölcsönt – írja a G7.

Matolcsy Ádám 2015-ben lett a Balaton Bútor tulajdonosa, ezután a cég különböző konzorciumok tagjaként jelentős állami megbízásokat kapott. A cég felvásárlásához és későbbi beruházásaihoz is az előző jegybankelnök unokatestvére, Szemerey Tamás tulajdonában álló Növekedési Hitelbank adott kölcsönt, de az 2018-ban bedőlt, és az ügyfélállományát részben a Gránit Bank szerezte meg, így a zálogjog is erre a pénzintézetre szállt át. A Gránit Bank 2021 végén került Tiborcz többségi tulajdonába.

A Balaton Bútornak sosem volt jelentős hitelállománya. A 2010-es évek végén 300 millió forint körüli beruházási és fejlesztési hitelt tartották nyilván könyveikben, és ekkor még jelezték is, hogy ennek forrása az NHB Bank Zrt.

A Gránit Bank az igazolás szerint 523 ezer eurónyi (azaz most kb. 200 millió forintnyi) bankgarancia-keret rendelkezésre tartására jegyezte be azt a zálogjogot, amit most megszüntettek, ami NER-es cégek között nem nagy összeg.

A G7 szerint a visszafizetéssel újabb szál szakad meg a Matolcsy-kör és a NER más leágazásai között, és az MNB-botrány az ilyen fejleményeknek lehet jelentőségük. (A Balaton Bútor számlavezetője részben továbbra is a Gránit Bank.)

Matolcsy Ádám és Matolcsy György a Félixben 2024 nyarán. Fotó: Németh Dániel/444

Az MNB-botrány kezdete óta a Matolcsy-kör az ország egyik legnagyobb bankjában, a MBH-ban meglévő részesedése elkezdett Mészáros Lőrinc felé vándorolni, és az érintett cégeknél feltűnt Mészáros házi könyvvizsgálója.

A Matolcsy-féle cégbirodalom más leágazásaiból pedig a korábbi strómanok elkezdtek eltűnni, és az igazán értékes cégek mögött egyre látványosabban jelent meg Matolcsy Ádám, igaz, nem közvetlenül, hanem egy dubaji cég mögött.