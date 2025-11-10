Orbán Viktor és Schmidt Mária Ryanairrel indult haza Manchesterből a közös meccsnézés után

A hétfő délelőtt, magyar idő szerint 11:30-kor induló Manchester-Budapest jártra szállt fel Orbán Viktor és Schmidt Mária, derül ki a fotókból, melyeket a 444 olvasója küldött.

Fotó: Olvasónk





Fotó: Olvasónk

Ahogy azt reggel megírtuk, Orbán és Schmidt a vasárnap esti Manchester City – Liverpool meccset tekintette meg élőben, az AFP fotói szerint a City VIP szektorából. A képen ugyanis Orbán mellett-mögött a manchesteri klub elnöke, az egyesült arab emírségekbeli Khaldoon al-Mubarak, a sportigazgató és volt játékos Hugo Viana valamint a klub vezérigazgatója, Ferran Soriano is látható.

Fotó: DARREN STAPLES/AFP

A Telex kérdésére a Kormányzati Tájékoztatási Központ azt közölte, a miniszterelnök „saját költségén, kereskedelmi járatokat igénybe véve”, magánprogramként nézte meg a Liverpool-Manchester City vasárnapi meccsét. Orbán és Schmidt is Washingtonban volt múlt hét második felében, egy bérelt WizzAir-géppel, amelyik út közben Izlandon állt meg tankolni.