Sarkozynek megterhelő a börtönélet, három hét után már kijönne, pedig öt évre ítélték

Nicolas Sarkozy volt francia elnök elmondása szerint rendkívül nehezen viselte a börtönben töltött három hetet. A 70 éves politikus, akit október 21-én ítéltek öt év szabadságvesztésre, most bírósági felügyelet alatti szabadlábra helyezését kéri, amíg megkezdődhet a márciusra kitűzött fellebbviteli eljárása – számolt be a BBC. Sarkozyt azzal vádolják, hogy 2007-es elnökválasztási kampányát a néhai líbiai diktátor, Moammer Kadhafi pénzéből finanszírozta. A volt francia elnök tagadja a vádakat.

A hétfői meghallgatáson az ügyész, Damien Brunet azt indítványozta, hogy a kérelmét engedélyezzék, de Sarkozy ne léphessen kapcsolatba a „líbiai ügy” más tanúival. Amennyiben a bíróság helyt ad a kérésnek, a volt államfő akár már hétfő este elhagyhatja a párizsi La Santé börtönt, ahol jelenleg az intézmény elkülönített részlegében tartják fogva. Sarkozy köszönetet mondott a börtön személyzetének, akik szerinte „kivételes emberséget” tanúsítottak.

Fotó: BERTRAND GUAY/AFP

A tárgyaláson felesége, Carla Bruni-Sarkozy énekesnő és modell, valamint két fia is jelen volt. Sarkozy videókapcsolaton keresztül vallotta, hogy „soha nem volt olyan őrült ötlete”, hogy pénzt kérjen Kadhafitól, és kijelentette: „soha nem fogok olyasmit beismerni, amit nem tettem meg.” A volt elnök egyben dicsérte az őröket, akiknek hozzáállása szerinte elviselhetőbbé tette a börtönlétet.

Sarkozy az első francia vezető a második világháború óta, aki börtönbe került – legutóbb Philippe Pétain náci kollaboráns vezetőt ítélték el 1945-ben. Azóta, hogy 2012-ben távozott az elnöki hivatalból, Sarkozy ellen több büntetőeljárás indult. Az egyik ítélet miatt hónapokig elektronikus nyomkövetőt kellett viselnie.

külföld korrupció Nicolas Sarkozy franciaország börtönbüntetés
