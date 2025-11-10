Százmilliós támogatást kapott Fásy Zsülikéék idén alapított családi cége a miniszteri keretből

Több mint százmillió forintot kapott Fásy Ádám családjának cége a kulturális és innovációs miniszter saját támogatási keretéből - derült ki az RTL Híradójából. A Zsam-Art Kft. nevű családi céget idén februárban jegyezték be, a lakodalmas szépségversenyszervező Orbán-rajongó Fásy felesége és lánya, Zsülike van benne. Az adózott eredmény nélküli cég most 101 millió 600 ezer forintot kapott a Hankó Balázs vezette minisztériumtól. Az RTL Híradó szerint ez a legnagyobb összegű támogatás idén a miniszteri keretből.

Fotó: Fásy Ádám / Facebook

A százmilliós támogatás „a Munkácsy Művészeti Misszió égisze alatt megvalósuló vándorkiállításhoz kapcsolódó projekt művészi kivitelezésére” megy a hivatalos leírás szerint. Azt, hogy ez mit jelent pontosan, azt sem a Hankó Balázs vezette minisztérium, sem Fásyék nem árulták el az RTL-nek.

Fásy Ádám egyebek mellett a Munkácsy Alapítvány elnöke, ebben a minőségében idén már lovagkeresztet is kapott Hankótól. Fásy Ádámot utoljára az október 23-i Békemeneten láthattuk, az első sorban menetelt. „Én nagyon tisztelem Orbán Viktort. Csak jó, és nem akar rosszat az országnak” - fejtette ki akkor politikai filozófiáját, ars poeticáját, gondolatait.