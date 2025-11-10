Trump nagyon örül, hogy lemondott a BBC vezetése

Reagált Donald Trump arra a hírre, hogy lemondott Tim Davie, a BBC vezérigazgatója és Deborah Turness, a BBC News vezérigazgatója.

A két vezető azért távozott a brit közszolgálati média éléről, mert egy műsorba manipulatív módon vágták be az amerikai elnök beszédét. Trump a Truth Socialön adott hangot örömének, sajátos stílusában:

„A BBC legfelső vezetői, köztük TIM DAVIE, a FŐNÖK, mindannyian lemondanak/KI LETTEK RÚGVA, mert rajtakapták őket, hogy »meghamisították« a január 6-i nagyon jó (TÖKÉLETES!) beszédemet. Köszönöm a The Telegraph-nak, hogy leleplezte ezeket a korrupt »újságírókat«. Ezek nagyon becstelen emberek, akik megpróbálták befolyásolni az elnökválasztás eredményét. Ráadásul egy olyan országból származnak, amelyet sokan a legfontosabb szövetségesünknek tartanak. Micsoda szörnyűség ez a demokrácia számára!”

A BBC a Panorama című műsorának a Capitolium január 6-ai megrohanásával foglalkozó adása miatt távozott a két vezető. Michael Prescott korábbi újságíró, a BBC szerkesztési elveiért és sztenderdjeiért felelős bizottságának korábbi tanácsadójának jelentése szerint a műsorba félrevezető módon szerkesztették bele Donald Trump aznap Washingtonban mondott beszédét. Úgy vágták egymás mellé két részét, hogy kihagytak egy, a kettő között elhangzott, döntő fontosságú mondatot. A leadott verzióban Trump arról beszél a tömegnek, hogy velük tart a Capitoliumra és arra biztatja őket, hogy harcoljanak. Csakhogy az adásból kimaradt, hogy a kettő között azt kérte a követőitől, hogy „békés és hazaszerető módon hallassák a hangjukat”.