Visszakapta Izrael egy több mint tíz éve meghalt katonája holttestét a Hamásztól

háború
  • Link másolása
  • Facebook
  • X (Twitter)
  • Tumblr
  • LinkedIn
Lea Goldin a fia arcképét (ő a jobboldali) mutató molinó előtt 2022-ben
Fotó: JACK GUEZ/AFP

Izrael megkapta Hadar Goldin hadnagy holttestét, aki 2014-ben a Hamász által szervezett rajtaütés során vesztette életét.

Az izraeli hadsereg közölte, hogy a 23 évesen elhunyt katonát hivatalosan azonosították, és most eltemetik. Gyászolják szülei, nővére, két testvére és menyasszonya. A Hamász fegyveres szárnya a fegyverszüneti megállapodás részeként adja most át Goldin hadnagy holttestét.

Goldin 2014. augusztus 1-jén, nem sokkal az Izrael és a Hamász között akkor éppen aktuális fegyverszünet megkötése után halt meg. Egy izraeli katonákból álló csoport tagjaként Rafah közelében, Gáza déli részén őrjáratozott, amikor a Hamász harcosai megtámadták, és két másik katonával együtt tűzharcban meghalt. Az izraeli hadsereg szerint holttestét a Hamász harcosai egy földalatti alagútba vonszolták.

Az izraeli hadsereg nagy tűzerővel válaszolt a holttest túszul ejtésére, több tucat palesztin civil halt meg a Rafah elleni négy napos bombázásában, amely Goldin halottá nyilvánítása után is folytatódott.

Izraeli kaonák tisztelegnek a Goldin holttestét szállító járműveknek
Fotó: MENAHEM KAHANA/AFP

A Hamász 2023 októberi terrortámadása utáni izraeli megtorlásban mintegy 70 ezer palesztin vesztette életét az ENSZ által elfogadott számítások szerint. A 2025. októberi tűzszünet első szakaszában mind a 20 élő izraeli túszt, valamint a 28 elhunyt túsz közül 24 testét visszaszolgáltatta a Hamász.

Vasárnap Goldin hadnagy apja, Simcha Goldin azt mondta: „A győzelem azt jelenti, hogy hazahozzuk a túszokat és katonáinkat Izraelbe.” Benjamin Netanjahu izraeli miniszterelnök és Isaac Herzog elnök egyaránt elmondta, hogy az elmúlt 11 évben Goldin hadnagy fényképe ott volt az irodájukban. (BBC)

háború Isaac Herzog hamász Simcha Goldin gáza Izrael rafah Hadar Goldin Benjamin Netanjahu
Kapcsolódó cikkek

Trump szerint nincs veszélyben a gázai tűzszünet, hiába indított légicsapást Izrael

Az amerikai elnök szerint Izraelnek joga van megvédenie magát, ha szükséges.

Székely Sarolta
külföld