Vizsgálják a menzán felszolgált ételt, miután tömegesen lettek rosszul veresegyházi iskolások

A hétvégén több jelzés érkezett a veresegyházi önkormányzathoz, hogy az iskolákban erős hányással és hasmenéssel járó, tömeges megbetegedések jelentkeztek, többen orvosi/kórházi ellátásra szorultak – közölte az önkormányzat.

„Felmerült annak a lehetősége, hogy iskoláinkban a pénteken felszolgált ebéd okozhatta a megbetegedést. Egyeztetve a Kalória Kft. vezetőjével azt a tájékoztatást kaptuk, hogy 3000 adag étel került pénteken több településre is kiszállításra, és máshonnan ilyen jellegű visszajelzések nem érkeztek. Informálódtunk ma reggel az intézményeknél is, akik valóban sok hiányzót regisztráltak a mai napon, többek között az EGYMI-ben is, ahol pénteken tanításmentes munkanap volt és a gyerekek nem is fogyasztottak az ételből, ez is azt támasztja alá, hogy nem feltétlenül az étel okozta/okozza a megbetegedéseket” – írja az önkormányzat.

Marik György alpolgármester, háziorvos közölte, hogy van jelenleg egy erős hányással és hasmenéssel járó agresszív, gyorsan terjedő vírus, ami jelentős számú megbetegedést okoz. „Bár a gyermekeket ellátó orvosoktól a NÉBIH felé bejelentés nem érkezett, annak érdekében, hogy az ételmérgezés lehetőségét kizárhassuk, a szolgáltató a jogszabályi kötelezettségének eleget téve kérte az ételminták laboratóriumi vizsgálatát. A NÉBIH gödöllői munkatársai az ellenőrzést és a laborvizsgálatot soron kívül megkezdték, annak eredményéről azonnal tájékoztatjuk a lakosságot” – írják a posztban.

A múlt héten a főváros XIII. kerületében regisztráltak tömeges ételmérgezést több iskolában és óvodában, ott 80 gyerek került kórházba. Azt az ügyet kiemelt ügyként kezelik a hatóságok. (via 24)