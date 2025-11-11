A szerb tüntetések nem állnak le, a fiatalok pedig elszántabbak, mint valaha

Szerbián példátlan tiltakozáshullám söpör végig. A korrupció és Aleksandar Vučić elnök rendszere elleni tüntetéseket az egy évvel ezelőtti újvidéki, 16 halálos áldozatot követelő tragédia robbantotta ki. Az évfordulón tízezrek gyűltek össze a vasútállomáson, hogy emlékezzenek – és változást követeljenek. A tüntetések nem állnak le, a fiatalok pedig elszántabbak, mint valaha, sőt most már vidéki támogatóik is vannak. De vajon elég lesz ez ahhoz, hogy valódi fordulatot érjenek el? A Deutsche Welle riportja.