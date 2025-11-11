A török ügyészek 2352 év börtönbüntetést kértek Erdogan legígéretesebb kihívójára

Az isztambuli ügyészség 2352 év börtönbüntetést kért Ekrem İmamoğlu isztambuli polgármesterre. A népszerű ellenzéki politikust többek között bűnszervezet létrehozásával és vezetésével, vesztegetéssel és pénzmosással vádolják.

A vádirat 3900 oldal hosszú, és összesen 402 gyanúsítottat tartalmaz. Bíróság általi elfogadása formalitásnak tekinthető. A márciusban letartóztatott İmamoğlu ugyanis Recep Tayyip Erdogan elnök legígéretesebb kihívója.

A politikus pártjának (Köztársasági Néppárt) ügyvédje a német hírügynökségnek azt mondta, hogy a vádak teljesen alaptalanok, és İmamoğlu felmentésére számít.

Ekrem İmamoğlu Fotó: OZAN KOSE/AFP

İmamoğlu márciusi letartóztatása után hatalmas tömegtüntetéseket tartottak Isztambulban. Azóta pártjának más polgármestereit is őrizetbe vették. A rendőrség ezeket az intézkedéseket is a szervezett bűnözés elleni harccal indokolta, a Köztársasági Néppárt azonban politikai motivációt emlegetett. İmamoğlut júliusban egy másik ügyben 20 hónapos börtönbüntetésre ítélték. (via Handelsblatt)