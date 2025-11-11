Iványi Gábor mellett tüntetnek a Dankó utcában

Cikkünk frissül.

Fáklyás tüntetést szervezett a Politikai Üldözöttekért Alapítvány a csoportos erőszakkal megvádolt Iványi Gáborék mellett az Oltalom Alapítvány Dankó utcai központja elé. A tiltakozást „az Orbán-rezsim politikai megfélemlítése ellen” hirdették meg.

Fotó: Németh Dániel/444

Az eseményen felszólat többek között Fullajtár Andrea, Haraszti Miklós, Karácsony Gergely, Pogány Judit és Fekete-Győr András is. Karácsony többek között arról beszélt, hogy ha eltűrik azt, amit Iványival az őt védő politikusokkal művel a hatalom, akkor a legfontosabbat rabolják el, „ami nemzetté, országgá, közösséggé, ami emberré tesz bennünket: az igazságosságot, a méltányosságot és az önzetlenséget.”

Fotó: Németh Dániel/444

A Magyar Evangéliumi Testvérközösséget vezető Iványi Gábor, valamint Donáth Anna, Gurmai Zita, Szél Bernadett és további három személy ellen az ügyészség múlt hét hétfőn emelt vádat csoportosan elkövetett hivatalos személy elleni erőszak bűntette miatt. Az ügyészség szerint a 74 éves lelkész és a vele szolidáris politikusok akkor valósították meg a tényállást, amikor 2022-ben élőlánccal akarták megvédeni az Oltalom épületét a NAV embereitől.

Így nézett ki mindez:

Iványi Gábor a szeptember végén készült interjúnkban azt mondta, hogy az ellenük szerinte politikai okból indított eljárásoknak próbálnak ellenállni, amíg lehet: „Hiszek abban, hogy nem örökre vész el az, amit most kicsavartak a kezünkből, mert még a Nemecsek kezéből kicsavart zászló is visszakerült a Pál utcai fiúkhoz. Ezt mondtam a kollégáknak is, hogy mi ne adjuk fel, inkább csavarják ki a kezünkből. A dolgok nem örökre vesznek el, kivéve, ha az ember gyáván, önként feladja.”