Nagy Mártonnak sikerült gyorsan kikezdenie a pénzügyi védőpajzsot

Orbán és delegációja a múlt hétvégi washingtoni útról két bombabejelentést hozott haza. Az egyik, hogy állítólag korlátlan időre mentességet kaptunk az orosz olajat és gázt érintő szankciók alól, a másik pedig a pénzügyi védőpajzs. Utóbbi ráadásul már hatásos is. Legalábbis Bóka János, uniós ügyekért felelő miniszter szerint, aki a HírTV Monitor című műsorában már arról beszélt hétfőn, hogy működik a védőpajzs, ezt jelzi a forint példátlan erősödése is, amivel másfél éves csúcsára erősödött az euróval szemben.
Jött aztán a kedd reggel, amikor Nagy Márton nemzetgazdasági miniszter egy csapásra kettézúzta a védőpajzsot. Kiderült ugyanis, hogy a hétfőn tartott háttérbeszélgetésen nemcsak a pénzügyi védőpajzsról volt szó, hanem a makrogazdasági pályáról is. A kedd reggeli híradások szerint elmondta, hogy idén, és jövőre is 5-5 százalék lesz a költségvetési hiány, ami mindkét év vonatkozásában magasabb, mint amiről az eddigi tervek szóltak. Ez nyilván egyáltalán nem független a választási osztogatástól, amire viszont fedezetet is kell teremteni. Ennek érdekében jövőre megemelik a bankadót, mivel a miniszer szerint a bankok jövedelmezősége még továbbra is nagyon magas.
Ezt pedig – védőpajzs ide, védőpajzs oda – nem tolerálták a piacok, a forint meredek esésnek indult. A reggeli 383-as szintekről 386 fölé gyengült a hazai fizetőeszköz az euróval szemben, ami napon belül 0,7 százalékos gyengülés.
Orbán nem említette, hogy az orosz gáz és olaj vásárlásra csak átmeneti felmentést adott Trump.
Minden gazdasági mutató rosszabb lesz a vártnál, viszont a pénzszórás nem marad el, sőt. A deficit 5000 milliárd forint fölé nő, az államadósság évekig nem csökken. Az idei gazdasági növekedésre még kisebb számot mondott Nagy Márton, aki adóemelést is bejelentett.