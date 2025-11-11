Soproni Tamás: A Kúria kimondta, hogy nem törvényellenes Terézváros Airbnb-rendelete

„A Kúria ma kimondta: Terézváros Airbnb-rendelete nem törvényellenes. A bíróság a Kormányhivatal indítványát elutasította, vagyis a rövid távú lakáskiadás tilalma jogszerű, a rendelet 2026. január 1-jén hatályba léphet” – jelentette be a Facebookon a terézvárosi polgármester.

Soproni Tamás azt írja: „A Kúria a rendeletnek az Alaptörvénnyel való összhangját is vizsgálta, és megállapította, hogy a lakók nyugalmának védelme érdekében arányos a beavatkozás, nem csorbítjuk Alaptörvénybe ütközően a vállalkozás szabadságát.”

Soproni Tamás, Terézváros polgármestere 2023 tavaszán Fotó: Németh Dániel/444

A terézvárosi képviselő-testület egy éve szentesítette az Airbnb-tiltást, amiről a Fidesz-KDNP nem szavazott, a kutyapártos képviselő pedig nemmel szavazott. Nyáron a fideszes Sára Boton főispán a vállalkozás szabadságának jogára hivatkozva akarta lecsavarni a terézvárosi Airbnb-tiltást.