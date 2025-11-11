Telefont és töltőkábelt találtak egy fogvatartott végbelében a szirmabesenyői börtönben

Motozás során a fogvatartott végbeléből került elő egy mobiltelefon és a töltéséhez használható kábel a Borsod-Abaúj-Zemplén Vármegyei Büntetés-végrehajtási Intézetben – közölte a Büntetés-végrehajtás Országos Parancsnoksága (BVOP), ami szerint szakmailag indokoltak azok az intézkedések, amikkel bizonyos fogvatartottak esetében az intézetek biztonsága érdekében korlátozták a személyes érintkezést a látogatófogadások során.

A börtön szirmabesenyői objektumában a látogatófogadás végén a fogvatartottnak az anyja adta át a mobiltelefont. Makula György ezredes, a BVOP kommunikációs főosztályának vezetője az MTI-nek elmondta: a fogvatartott a tiltott tárgyat előbb a zsebébe, majd a végbelébe rejtette el. A biztonsági ellenőrzésen szolgálatot teljesítő felügyelők éberségének köszönhetően a telefon rövid időn belül előkerült, így a tiltott tárgy nem juthatott be az intézet zárt területére.

Fogvatartott telefonál a Hajdú-Bihar Megyei Büntetés-végrehajtási Intézetben, Debrecenben, 2013. július 23-án. Fotó: Czeglédi Zsolt/MTI/MTVA

Az eset miatt a fogvatartott ellen fegyelmi eljárás indult, ezzel elveszítheti az eddig szerzett kedvezményeit és a személyes érintkezés lehetőségét biztosító látogatási jogát. A hozzátartozó felelősségét a rendőrség vizsgálja a büntetés-végrehajtási intézet rendjének megzavarása miatt.

Makula azt mondta, korábban éles kritikát kapott a büntetés-végrehajtási szervezet azért, mert bizonyos fogvatartottak esetében az intézetek biztonsága és rendje érdekében korlátozta a személyes érintkezést a látogatófogadások során. Ez az eset és sajnos még sok más hasonló is rávilágít arra, hogy ezek az intézkedések szakmailag indokoltak – mondta.

A BVOP főosztályvezetője felhívta a figyelmet arra, hogy a látogatások során a szabályok megszegése – különösen tiltott tárgyak, például gyógyszer, mobiltelefon vagy bármely kommunikációs eszköz bejuttatása – súlyos biztonsági kockázatot jelent. A családi látogatások célja, hogy a fogvatartottak bensőségesebb kapcsolatot tarthassanak hozzátartozóikkal, de ez csak a szabályok betartása mellett lehetséges.