V. Naszályi Márta kilépett a Párbeszédből

V. Naszályi Márta nem tud azonosulni a Párbeszéd jelenlegi irányvonalával, ezért hétfőn kilépett a pártból. Döntését a Facebook-oldalán jelentette be kedden. Az oldal még mindig V. Naszályi Márta polgármester elnevezéssel fut, holott V. Naszályi tavaly júniusban vesztett a választáson, így már nem polgármester az I. kerületben.

Azt írta, a döntés régebb óta érlelődött benne, és a Párbeszéd alapítójaként nem volt ez könnyű számára. Azt írta, képviselőként folytatja a munkát.

Fotó: Bankó Gábor/444

A posztban nem fejtette ki, hogy milyen irányvonallal nem ért egyet, de a Népszavának annyit elárult, hogy elsikkadt a zöldpolitikájuk és az egyházellenes kampányt sem támogatta. Az utolsó csepp a pohárban az volt számára, hogy Barabás Richárd társelnök hétfőn egy videóban bejelentette, egy „teljesen új alapokon nyugvó szervezetet” hív életre, ami indulna a jövő évi parlamenti választáson.

A lap szerint emiatt többen is jelezték, hogy kilépnek a pártból.