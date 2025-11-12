ByeAlex: Valóban találtak nálam egy nagyon kis cuccot!

Megerősítette ByeAlex, hogy nála tartott házkutatást a rendőrség.

ByeAlex még nagyon régen. Fotó: (REUTERS/Jessica Gow/Scanpix)

Ahogy azt mi is megírtuk: a Készenléti Rendőrség egy együttes frontemberénél és zenekara tagjainál tartott ma házkutatást, aminek eredményeképp három embert előállítottak. A közlemény alapján a zenekar frontemberét és zenekarának két tagját kábítószer birtoklásával gyanúsítják. A Blikk információi szerint ByeAlex volt az érintett frontember, amit ő maga most meg is erősített egy Facebook-posztban. Mint írta, a vele kapcsolatos mai hírek igazak:

„valóban találtak nálam egy nagyon kis cuccot!... a mai napon valóban házkutatást tartottak nálam nyomozó rendőrök, kb. tizenöt fő jelent meg 6:30-kor a lakásomon. picit morcos voltam, hogy ilyen korán jöttek, és az sem tetszett, hogy a hajam is rosszul állhatott közben, de mindenben rendelkezésükre álltam. a zenekarom további tagjainál is ugyanez volt a helyzet, mindenkinél házkutatás, majd örsre be, vizeletre át (ugyancsak több készenlétis kollégával), majd vissza. tehát ma, kb. 100 rendőrt mozgósítottak budapesten, hogy lecsapjanak ránk.”

A posztjában azt ígérte, minden új fejleménnyel jelentkezni fog, és kilátásba helyezte azt is, hogy még a hónapban új dallal jelentkezik (plusz épp klipet forgat).

A tejes poszt itt olvasható: