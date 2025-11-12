T. Danny után egy zenekarnál is házkutatást tartott a rendőrség

Frontembernél és zenekara tagjainál tartott házkutatást a Készenléti Rendőrség Nemzeti Nyomozó Iroda - tudatta Facebook-oldalán a Rendészeti Államtitkárság.

Az eredmény: önként előadott, saját fogyasztásra vásárolt kokain és három előállítás.

A rendőrök elfogták az együttessel kapcsolatban álló 45 éves Sz. Zoltán budapesti lakost is, aki - vallomása szerint - saját fogyasztásra, barátainak ingyen, és értékesítésre is szerzett be kábítószert.

Emellett azonosították R. Antonio 63 éves olasz állampolgárt is, akitől Sz. Zoltán vásárolta a kokaint. Mindkettőjüket kábítószer-kereskedelemmel gyanúsítják és őrizetbe vették, letartóztatásukat is kezdeményezték. A lebuktatott zenekar frontemberét és zenekarának két tagját kábítószer birtoklásával gyanúsítják, szabadlábon védekezhetnek.

A Blikk szerint egy országosan ismert zenészről van szó, de az értesülésüket eddig érintettek nem erősítették meg.

FRISSÍTÉS 19:52: ByeAlex a saját oldalán posztolta, hogy valóban róla van szó.

November elsején derült ki, hogy a rendőrség kábítószer-birtoklás ügyében indított eljárást T. Dannyval szemben.