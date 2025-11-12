Felfüggesztették az ukrán igazságügy-minisztert az egyre nagyobb hullámokat vető korrupciós botrány miatt

külföld
Ukrajna igazságügy-miniszterét, Herman Haluscsenkót felfüggesztették hivatalából – jelentette be Julija Szviridenko kormányfő. A döntést a kormány rendkívüli ülésén hozták meg szerda reggel. A miniszteri feladatok ellátásával Ljudmila Suhakot, a miniszter európai integrációért felelős helyettesét bízták meg – írja a Meduza.

Haluscsenkónak a héten kirobbant korrupciós botrány miatt kell távoznia, aminek kulcsfigurája Timur Mindics üzletember, aki nem utolsó sorban társtulajdonosa a Kvartal '95 szórakoztatóipari vállalkozásnak, ekként Volodimir Zelenszkij régi üzlet- és harcostársának, cimborájának számít. A korrupcióellenes hivatalok (a NABU és a SZAP) „magas szintű bűnszervezet tevékenységét” dokumentálták. „Résztvevői átfogó korrupciós hálózatot működtettek az állami szférához tartozó energetikai vállalatoknak, többek között az Enerhoatomnak, Ukrajna állami tulajdonú atomenergia-ügynökségének az ellenőrzése céljából” – írták.

Herman Haluscsenko 2024-ben
Fotó: SEBASTIAN GOLLNOW/dpa Picture-Alliance via AFP

Mindicshez köthető ingatlanokban házkutatásokat is tartottak, de az üzletember néhány órával az akció előtt elhagyta Ukrajnát. A nyomozók nem csupán Mindics érdekeltségeire csaptak le, hanem Haluscsenko irodáiban is megjelentek, aki előzőleg, 2021 és 2025 között az ukrán kormány energetikai minisztere volt.

Ahogy azt a 444 is megírta, a NABU az első hivatalos információk közzétételét követően el is kezdte az említett hangfelvételek publikálását. Ez nem egyszerre vagy nagyobb adagokban történik, kisebb részleteket tesznek közzé. Így a közösségi és az egyéb média fogyasztói egymás után megismerhették „Roketet”, „Tenort”, „Karlsont” és „Professzort”, akik beszélgetései alapján összeállt egy kép: a „Karlson” által irányított bűnszervezet kenőpénzt szedett az Enerhoatommal szerződő cégektől, ami az egyes szerződések 10-15 százalékát tette ki. „A több mint 4,7 milliárd dolláros éves forgalmú stratégiai vállalatot valójában nem annak vezetői irányították, hanem olyan kívülállók, akiknek semmifajta felhatalmazásuk nem volt erre”– állapította meg a NABU. A korrupcióellenes iroda szerint a bűnszervezet tagjai összességében mintegy 100 millió dollárt síbolhattak el.

Amit a hatóságok eddig kiraktak, az bár botrányos, de nem fordítja ki a sarkaiból Ukrajnát. Ezzel együtt tartja magát az értesülés, hogy az 1000 órányi Mindics-hangfelvétel olyan részeket is tartalmazhat, amelyekben Zelenszkij hangja hallható, számára nem kedvező kontextusban. Ilyen részletek azonban még nem kerültek nyilvánosságra.

