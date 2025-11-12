„Szerdán ismét összeült a kormány és többek között az is eldőlt, hogy meghosszabbítják a kamatstopot” – jelentette be Orbán Viktor, de nem Facebook-oldalán vagy bármilyen hivatalos úton, hanem ahogy a Telex írja, egy zárt Harcosok Klubja Facebook-csoportban.

„A kamatstop az év végén lejár. Meghosszabbítjuk. Ez közel 300 ezer családot érint. Nem hagyjuk őket magukra, számíthatnak ránk” – írta Orbán.

A kormány még 2021-ben, a Covid-veszélyhelyzetre hivatkozva vezetett be kamatstopot a változó kamatozású lakossági jelzáloghitelekre, majd azóta többször is meghosszabbították, 2023 elejétől pedig a diákhitelekre is kiterjesztették.

A bankok nemrég megint az Alkotmánybírósághoz fordultak a kamatstop meghosszabbítása miatt, hogy állapítsák meg a lakossági kamatstopként ismert szabályozás ismételt meghosszabbításának alaptörvény-ellenességét.

A közlemény szerint a kamatstop gazdasági, jogi és etikai szempontból is problémás. A bankok ugyanis a szabályozói előírásoknak megfelelően többször figyelmeztették ügyfeleiket a változó kamatozású hitelek kockázataira, és felajánlották a fix kamatra váltás lehetőségét, amellyel sokan éltek is.