„Szerdán ismét összeült a kormány és többek között az is eldőlt, hogy meghosszabbítják a kamatstopot” – jelentette be Orbán Viktor, de nem Facebook-oldalán vagy bármilyen hivatalos úton, hanem ahogy a Telex írja, egy zárt Harcosok Klubja Facebook-csoportban.
„A kamatstop az év végén lejár. Meghosszabbítjuk. Ez közel 300 ezer családot érint. Nem hagyjuk őket magukra, számíthatnak ránk” – írta Orbán.
A kormány még 2021-ben, a Covid-veszélyhelyzetre hivatkozva vezetett be kamatstopot a változó kamatozású lakossági jelzáloghitelekre, majd azóta többször is meghosszabbították, 2023 elejétől pedig a diákhitelekre is kiterjesztették.
A bankok nemrég megint az Alkotmánybírósághoz fordultak a kamatstop meghosszabbítása miatt, hogy állapítsák meg a lakossági kamatstopként ismert szabályozás ismételt meghosszabbításának alaptörvény-ellenességét.
A közlemény szerint a kamatstop gazdasági, jogi és etikai szempontból is problémás. A bankok ugyanis a szabályozói előírásoknak megfelelően többször figyelmeztették ügyfeleiket a változó kamatozású hitelek kockázataira, és felajánlották a fix kamatra váltás lehetőségét, amellyel sokan éltek is.
Jelentősen visszaeshet az infláció a következő egy évben, de egy ideig nem lesz olyan alacsony, mint a járvány előtt – így látják a Hold Alapkezelő szakértői. Magyarországon nehezíti a helyzetet, hogy a kormány is beleszól a kamatpolitikába, és még csak nem is keres rajta igazán.
Az év végéig meghosszabbítottak a rendelkezést, amit eredetileg a koronavírus-járvány miatt vezettek be. A nagy bankok szerint ez gazdasági, jogi és etikai szempontból is problémás.