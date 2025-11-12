Michael Jackson lánya annyit kólázott, hogy fütyül az orra

Paris Jackson, a néhai énekes, Michael Jackson lánya egy TikTok-videóban került annyira őszinte helyzetbe, hogy úgy érezte, muszáj megmutatnia a drogfogyasztás okozta perforált orrsövényét és a lukat az orrában.

„Nagyon hangos sípolás hallatszik, amikor az orromon keresztül veszek levegőt” – közölte Paris Jackson, aki a telefonjával világított be az orrába, hogy mindenki levonhassa a következtetést: a drog rossz! És ezt nem én mondom, hanem Paris Jackson, aki közölte is: „Gyerekek, ne drogozzatok”, hozzátéve, hogy tényleg nem ajánlja, mert neki tönkretette az életét.

A drogozás káros következményeiről és az orrában található lyukról való értekezést az alábbi videó közepe táján lehet megtekinteni.