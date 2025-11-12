Orbán Viktor bejelentette, hogy megduplázzák a nevelőszülők alapdíját

A közösségi médiafelületein tudatta Orbán Viktor miniszterelnök, hogy „fontos döntéseket” hoztak a mai kormányülésen. Méghozzá az alábbiakat:
A bejelentés annyiban nem meglepetés, hogy Gulyás Gergely október végén a Kormányinfón már arról beszélt, hogy megduplázzák a nevelőszülőkre jutó forrásokat.
A kormány még 2014-ben biztosított foglalkoztatási jogviszonnyá minősítette a nevelőszülők által végzett munkát, és a minimálbér hányadaként állapította meg az ezért a munkáért kapott garantált bérüket.
A nevelőszülők alapdíja 2025-ben havi 87 ezer 240 forint. Az egyedi szükségletű gyerek után pedig jelenleg többletdíjként minimum a minimálbér 7 százaléka, azaz 20 ezer 356 forint illeti meg őket. (Emellett különféle mértékű kiegészítési díj és nevelési ellátmány is jár nekik, attól függően, hogy milyen korú és nevelési szükségletekkel bíró gyereket/gyerekeket nevelnek, erről a 24.hu cikkében lehet bővebben olvasni, a G7-en pedig nemzetközi összehasonlításban tekinthető meg a magyar helyzet).
A KSH adatai szerint 2024-ben az állam összesen 5553 nevelőszülőt foglalkoztatott, vagyis 2010 óta alig valamivel nőtt a számuk (akkor 5 416 nevelőszülő volt). A tavalyi adatok szerint a gyermekvédelemben összesen 21 212 kiskorú volt nyilvántartva, közülük 14 169-en voltak nevelőszülőnél elhelyezve.
Orbán Viktor mai bejelentésének sajátos fénytörést ad, hogy tegnap az ATV-ben többek közt arról beszélt: gyermekszegénység ügyében már javulóban a helyzet, bár nem ismeri a pontos számokat, ezért majd egy következő interjúnak legyen ez a témája (a számok hátteréről itt írtunk bővebben).
A témában Ócsai Dorottya Teljes szívvel című hiánypótló dokumentumfilmjét ajánljuk, ami a nevelőszülőség csodálatos, felelősségteljes, ugyanakkor erőt próbáló világát mutatja be:
