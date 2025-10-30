Hallotta? Olcsóbb lesz a marhafelsál

Orbán Viktor november 7-én Donald Trump vendége lesz a Fehér Házban, erősítette meg Gulyás Gergely kormányszóvivő a csütörtök reggeli kormányinfón Szijjártó Péter külügyminiszter hét eleji bejelentését.

Energetikai, hadiipari, gazdasági és pénzügyi megállapodás is lesz, a háttértárgyalások részben még zajlanak, de vannak ügyek, amikben már megszületett a döntés. A találkozónak lesz sajtónyilvános része az Ovális irodában megszokott protokoll szerint.

Gulyás később egy kérdésre válaszolva elmondta: a tárgyalások a magyar energiaellátást és az orosz importot érintik. Orbán szeretné elérni, hogy Trump álláspontja ne változzon Magyarország kivételes helyzetéről.

Fotó: Hegedüs Róbert/MTI/MTVA

A héten volt egy polémia arról, hogy Orbán mit is nyilatkozott a Repubblica újságírójának Rómában. Az első hírek szerint Orbán direktben ezt mondta: „Trump hibát követett el a szankciókkal, majd én beszélek vele, hogy visszavonja azokat”. Orbán Balázs, a miniszterelnök politikai igazgatója szerint valószínűbb, hogy a kijelentés egy kérdésben hangzott el.

A kormány egyéb döntései:

Az élelmiszerekre és drogériai termékekre kivetett árstopot február 28-ig hosszabbítják.

December 1-jétől 14 újabb termékre is kivetik az élelmiszerárstopot, így a marhafelsálra, a sertésmájasra és májkrémre, a sajtkrémre, almára, szőlőre, körtére.

15 százalékos béremelés lesz a szociális ágazatban, megduplázzák a nevelőszülőkre jutó forrásokat.

Január 1-jétől 15-50 százalékos béremelés lesz a kulturális ágazatban.

Az árréstoppal kapcsolatban később Gulyás egy kérdésre elmondta: egy bizonyos haszonkulcs felett vezetik be az árréstopot. A majdani kivezetéskor inflációs megugrástól nem tartanak.

A kormány meghallgatott egy tájékoztatót a százhalombattai finomítóban történt robbanással kapcsolatban. Eredmény még nincs, Gulyás itt elég talányosan fogalmazott, azt mondta, semmi sem kizárt. Lehet-e összefüggés egy romániai hasonló robbanás vagy a lengyel külügyminiszter azon nyilatkozata között, hogy reméli, az ukránok kilövik a barátság-kőolajvezetéket. Gulyás szerint a rendőségnek alaposan ki kell nyomoznia, mi történt, mert tényleg vannak különös egybeesések.

Fotó: Hegedüs Róbert/MTI/MTVA

Önök kérdezték

MP és AI. Gulyást megkérdezték Magyar Péter mesterségéges intelligenciával készült „beszédéről”. A kormányszóvivő válaszul tiszás szakértők, háttéremberek, fórumon felszólalók nyilatkozatait olvassa fel. Annyi történt, hogy tiszás szakértők mondatait Magyar Péter mondataiként tették fel, és ezt jelezték is. Nem úgy, mint Gulyás szerint Magyar Péter, aki korábban mesterséges intelligenciával adott olyan mondatokat Orbán Viktor szájába, amiket valójában nem mondott. Erről a videóról van szó. Gulyás felháborítónak tartja, hogy a sajtó ebből akkor nem csinált botrányt, pedig az szerinte súlyosabb eset, mint a mostani.

GDP. A magyar gazdaság növekedése megállt, éppen a kormányinfó alatt jött ki a friss GDP-adat. Erről Gulyás azt mondta, hogy a háború blokkolja az európai és a magyar gazdaságot, ezért a békében vagyunk érdekeltek. Ha nem is lenne meg az egy százalékos idei növekedés, az csak kicsivel maradna el, érdemben nem befolyásolná a költségvetést.

Pintér. A minisztert kérdezték Pintér Béla új darabjáról is, amiben egy Schmidt Máriára hajazó fideszes oligarchát, Schanda Verát agyonverik. „Gyalázat és szégyen, hogy ilyenre sor kerülhet” – mondta az előadástól a miniszter. A darabról itt írtunk.

Feró. Szó volt Nagy Feró Szőlő utcai ügyben adott nyilatkozatáról is, szerinte mindenki jól járt, mert azok a nők is kerestek pénzt, akiket a letartóztatott korábbi javítóintézeti igazgató futtatott. Gulyás a kijelentéssel nem ért egyet, Nagy Feró Kossuth-díját azonban művészeti teljesítményre adják, vagyis nem kellene visszaadnia. A nyilatkozat fideszes körökben is kiverte a biztosítékot, Nagy Feró később bocsánatot kért.

A 444 és több más szerkesztőség kérdéseire nem jutott idő.