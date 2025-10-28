Orbán Balázs: A Repubblica a saját értelmezését adta el idézetként

Hétfőn a magyar sajtót is bejárta a hír, miszerint Orbán Viktor azt mondta az olasz La Repubblica újságírójának, hogy „Trump hibát követett el a szankciókkal, majd én beszélek vele, hogy visszavonja azokat.” Orbán a pápai audiencia után nyilatkozott az olasz sajtónak, és arról is beszélt, hogy hamarosan megy Washingtonba az amerikai elnökkel tárgyalni, amin energetikai kérdések is szóba kerülnek.

Az egyik legnagyobb olasz - történetesen baloldali - lapnak adott, körülbelül másfél perces interjúra reagált a miniszterelnök politikai igazgatója Orbán Balázs a Facebookon.

Posztjában ezt írja:

Az olasz újságíró Giorgia Melonival való találkozója előtt az utcán szólította meg Orbán Viktort, és az orosz olajra vonatkozó új amerikai szankciókról kérdezte: „Úgy gondolja, hogy az Egyesült Államok új orosz olajra vonatkozó szankciói hibát jelentenek Trump részéről? Beszélt erről vele?” – hangzott el a kérdés. A miniszterelnök válaszában egyértelművé tette, hamarosan Washingtonba utazik, ahol többek között a szankciók kérdését is megvitatja az amerikai elnökkel. Hangsúlyozta: „Különösen az érdekel, hogyan tudnánk a magyar gazdaság számára egy működőképes rendszert kialakítani, mivel Magyarország nagymértékben függ az orosz olajtól és gáztól. Nélkülük az árak az egekbe szöknének, és súlyos ellátási hiány alakulhatna ki.” A La Repubblica azonban ezt a kijelentést szándékosan félreértelmezte, és azt a hamis látszatot keltette, mintha a miniszterelnök Trump döntését „hibának” nevezte volna, sőt, arról beszélt volna, hogy „megpróbálja visszavonatni a szankciókat”. Ez soha nem hangzott el – a lap egyszerűen saját értelmezését adta el idézetként. Ez nem újságírás, hanem tudatos politikai manipuláció: a cél, hogy a békepárti vezetőket egymás ellen fordítsák, és ezzel gyengítsék a háborúval szembeni józan, felelős álláspontot.

Az újság oldalára feltöltött videó láthatóan vágott, így az alapján nem lehet biztosan tudni, ki mit mondott, de tény, hogy abban a verzióban a „hiba” szó nem hangzik el: az újságíró azt kérdezi Orbántól, hogy Trump túl messzire ment-e, a miniszterelnök azt válaszolja, hogy magyar szempontból igen.

Az interjú írott verziója így fogalmaz:



„Orbán úr, Ön szerint hibát jelentenek a Trump által az orosz olajra kivetett szankciók?

Hamarosan Washingtonba utazom, hogy erről tárgyaljak Trump elnökkel. Jelenleg azon gondolkodunk, hogyan tudnánk fenntartható rendszert kialakítani hazám gazdasága számára, mivel Magyarország nagyon függ az orosz olajtól és gáztól. Nélkülük az energiaárak az egekbe szöknének, és hiányok alakulnának ki a készleteinkben.

Tehát Trump túlságosan messzire ment?

Magyar nézőpontból igen. Ezért megpróbálunk kiutat találni, elsősorban Magyarország számára.”

A Repubblica oldalán levő interjú írott, szerkesztett verziójában ez a kérdés korábban így hangzott: „Tehát Trump túlságosan messzire ment, hibát követett el?”

A témában kerestük a Repubblicát, ha válaszolnak, a cikket frissítjük.