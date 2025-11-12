Trump kegyelmet kér a korrupcióval vádolt Netanjahunak

Donald Trump levélben kért kegyelmet az izraeli elnök Jichák Hercogtól Benjamin Netanjahunak.

„Miközben teljes mértékben tiszteletben tartom az izraeli igazságszolgáltatás függetlenségét, úgy vélem, hogy ez az ügy Bibi ellen – aki hosszú ideje harcostársam, többek között Irán ellen is – politikai indíttatású, indokolatlan eljárás”

– írta az amerikai elnök a Reuters szerint.

Trump és Netanjahu 2025. október 13-án a Kneszetben Fotó: EVELYN HOCKSTEIN/AFP

Netanjahu ellen párhuzamosan több ügyben is zajlik eljárás, többek között hűtlen kezeléssel, vesztegetéssel, csalással és visszaéléssel vádolják az izraeli miniszterelnököt.

Az egyik vád szerint kedvező szabályozói döntéseket ígért a Bezeq Telecommunications médiavállalatnak, cserébe pozitív híreket kért a családjáról a cég portfóliójába tartozó oldalakon. A Yedioth Ahronoth napilap tulajdonosánál is hasonlót akart elérni, cserébe azt ígérte, hogy segít törvényileg ellehetetleníteni egy rivális újságot. Egy harmadik, 2020 óta tartó ügyben azzal vádolják, hogy 700 ezer sékel (nagyjából 80 millió forint) értékben ajándékokat fogadott el üzletemberektől. Netanjahu tagadja a vádakat, az eljárásokat baloldali boszorkányüldözésnek nevezi.