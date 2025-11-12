Trump: „Mi nem szeretünk politikailag korrektek lenni. Ezután nem leszünk azok”

Az Arlingtoni Nemzeti Temetőben kedden, a rendes éves veteránnapi beszédében Donald Trump önmagát és pártját ünnepelte, miközben saját katonai víziójáról is beszélt. Az elején még a szokásos módon méltatta a szolgálatot teljesítő és elesett katonákat, de hamar áttért arra, hogy saját érdemeit sorolja. „Megnyitjuk az országot. Sosem kellett volna bezárni” – mondta, miután gratulált a kongresszusi republikánus vezetésnek a kormányzati leállásnak véget vető kompromisszumos megállapodáshoz.

Visszatért régi politikai témáihoz is, köztük a politikai korrektség elutasításához. „Mi nem szeretünk politikailag korrektek lenni. Ezután nem leszünk azok. Ha háborúzunk, csak egy célunk van: a győzelem” – mondta a New York Times tudósítása szerint.

Fotó: BRENDAN SMIALOWSKI/AFP

Azt is mondta, szeretné visszanevezni a Védelmi Minisztériumot (Department of Defense) Hadügyminisztériummá (Department of War), ahogy azt 150 éven át hívták a második világháborúig. A változtatás azonban kongresszusi jóváhagyást igényel, amit a kormány egyelőre nem kapott meg.

„Zseniális döntésnek hittük, hogy megváltoztatjuk a nevét, és ezzel politikailag korrektekké váltunk”

– magyarázta Trump, hozzátéve, ők nem szeretnek politikailag korrektek lenni. A Times szerint Trump beszéde tökéletesen tükrözte a viszonyát a hadsereghez, amit egyre inkább politikai eszköznek tekint.

Az elnök megerősítette elkötelezettségét amellett is, hogy a veteránok napját átnevezzék „az első világháború győzelmének napjává”. Trump már korábban felháborodást váltott ki veterán szervezetek körében ezzel, és bár a névváltoztatásból eddig nem lett semmi, a Fehér Ház a közleményében ezt a megnevezést használta.