Egymillió fontért kelhet el a Titanic egyik leggazdagabb utasának aranyórája

Egymillió fontért, azaz körülbelül 435 millió forintért kelhet el egy árverésen egy olyan arany zsebóra, amely valaha a Titanic egyik leggazdagabb utasáé volt.

Isidor Straus és felesége, Ida a több mint 1500 utas között voltak, akik meghaltak, amikor a Southamptonból New Yorkba tartó hajó 1912. április 14-én jéghegynek ütközött és elsüllyedt. Holttestét néhány nappal a katasztrófa után emelték ki az Atlanti-óceánból, és a nála talált személyes tárgyak között volt egy 18 karátos arany Jules Jurgensen zsebóra, amelyet november 22-én bocsátanak aukcióra.

Fotó: Photo12 via AFP

Straus üzletember, politikus és a New York-i Macy’s áruház társtulajdonosa volt, feleségével ismert New York-i házaspárnak számítottak. Állítólag az elsüllyedés éjszakáján a férjéhez ragaszkodó Ida visszautasította a helyét egy mentőcsónakban, mert nem akarta elhagyni a férjét, és inkább vele együtt akart meghalni. Ida holttestét soha nem találták meg. A zsebóra 2:20 perckor állt meg, abban a pillanatban, amikor a Titanic eltűnt a hullámok alatt.

Az órát egy ritka levéllel együtt árverezik el, amelyet Ida írt a fedélzeten, és amelyben a Titanic luxusáról számol be, ezt várhatóan 150 000 fontért (körülbelül 65 millió forintért) adják el.

A zsebóra minden bizonnyal a Titanic egyik legdrágábban elkelt relikviája lesz. Tavaly egy másik arany zsebóra – amelyet a több mint 700 Titanic-túlélőt kimentő Carpathia hajó kapitányának adtak át – rekordot döntő 1,56 millió fontért kelt el. (BBC)