Orbán: Februárban jön a 14. havi nyugdíj egynegyede

Orbán Viktor Facebook-videóban jelentette be, hogy a szerdai kormányülésen úgy döntöttek, bevezetik a 14. havi nyugdíjat. Eszerint jövő februárban a rendes nyugdíj mellett érkezik a 13. havi nyugdíj, valamint a 14. havi nyugdíj negyede is, vagyis egyheti összeg. Orbán szerint aztán minden további évben egy újabb negyedet kapnak meg a nyugdíjasok a 14. havi nyugdíjukból.

A miniszterelnök ennek ütemezését ismét a már sokszor hallott üzenetbe csomagolta, miszerint „a baloldal elvette, a nemzeti kormány visszaadta” a 13. havi nyugdíjat, noha nem árt újra hangsúlyozni, hogy ez így nem egészen pontos: a 13. havi nyugdíjat Medgyessy Péter kormánya vezette be még 2002-ben, akkor ezt a Fidesz nem szavazta meg. A gazdasági világválság hatására aztán 2009-ben ezt megszüntették, és amikor egy évvel később a Fidesz hatalomra került, szóba se került, hogy visszahozzák. Ez csak a 2022-es választások előtt jutott Orbán eszébe, most pedig annyira belejött, hogy már a 14. havi nyugdíjat is bevezetik.