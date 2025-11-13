RTL: ByeAlex drogügye nem befolyásolja a szereplését a Csillag Születikben

Megszólalt az RTL, miután szerdán a Készenléti Rendőrség házkutatást tartott ByeAlexnél, aminek eredményeképp az énekest előállították, és kábítószer birtoklásával gyanúsítják.

Fotó: ByeAlex Facebook

ByeAlexet jelenleg az RTL foglalkoztatja, ahol a Csillag Születik című tehetségkutatóban zsűritag, ezért a 24.hu megkérdezte a csatornát, ez hogyan érinti a műsort:

Az RTL Magyarország elítéli a kábítószerrel való visszaélés minden formáját. Ahogy azt a hatóság jelezte, ByeAlexet nem vették őrizetbe, és mivel szabadlábon védekezhet, így ez a Csillag Születik című műsorban való szereplését nem befolyásolja

– írta válaszában az RTL.

Mint azt tegnap megírtuk, ByeAlex elismerte, hogy házkutatást tartottak nála, és valóban találtak nála „egy nagyon kis cuccot”. Ezt megelőzően november elején a rapper T. Dannyval szemben indított kábítószer-birtoklás ügyében eljárást a rendőrség. (via 24.hu)