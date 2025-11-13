Zelenszkij szankciókat vetett ki a korrupciós botrányban nyakig benne levő korábbi üzlettársára

Volodimir Zelenszkij jóváhagyta az Ukrán Nemzetbiztonsági és Védelmi Tanács döntését, amely szankciókat vet ki Timur Mindics és Alekszandr Cukerman üzletemberekre, akik érintettek az Enerhoatomnál zajló korrupciós nyomozásban. (Erről korábban itt írtunk, és itt beszéltünk bővebben.) A szankciók három évre szólnak – jóllehet, általában tízéves időtartamot szoktak alkalmazni –, bizonyos korlátozások azonban határozatlan ideig érvényben maradnak.
November 10-én az Ukrán Nemzeti Korrupcióellenes Iroda (NABU) nyomozói házkutatást tartottak Timur Mindics otthonában. Mindics a Kvartal 95 stúdió társtulajdonosa és régóta Zelenszkij közeli ismerőse. Nem sokkal később a NABU bejelentette, hogy nagyszabású sikkasztási rendszert tárt fel az Enerhoatomnál, amely Ukrajna atomerőműveit üzemelteti. A rendszer a beszerzések után fizetett visszaosztásokon keresztül működött, több százmillió dollár vándorolt olyan zsebekbe, ahova nem kellett volna. A korrupcióellenes hatóságok szerint Mindics volt a csalássorozat megalkotója és egyik fő haszonélvezője, Cukerman pedig a rendszer aktív résztvevője volt.
Házkutatást tartottak Herman Haluscsenko igazságügyi miniszternél is, aki 2025 júliusáig energiaügyi miniszter volt. Haluscsenkót ezt követően felmentették tisztségéből, majd le is mondott. Ukrajna jelenlegi energiaügyi minisztere, Szvitlana Hrincsuk szintén benyújtotta lemondását. (Meduza)
Csak az Enerhoatom-balhéban 100 millió dollárral károsíthatta meg az államot a Timur Mindics-féle bűnszervezet. Az ukránok kíváncsiak, hogy van-e információs „atombombájuk” a korrupcióellenes szerveknek.
Magyar delegáció Washingtonban, magasra nyúló korrupciós botrány Ukrajnában, oroszok Pokrovszkban. Takácsy Dorka Oroszország-szakértővel és Takács Márk katonai szakértővel elemeztük a mögöttünk álló intenzív időszak eseményeit.
Magas szintű bűnszervezet tevékenységét dokumentálták a nyomozók, Timur Mindics elmenekült az országból. Eurómilliárdokat tehettek zsebre, példátlan politikai krízis kezdődhet.