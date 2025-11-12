Van már olyan Szijjártó-szereplés, amit több orosz láthatott, mint magyar

Az elmúlt hetekben is egymást érték a fontosabbnál fontosabb külpolitikai események: pár nappal ezelőtt Orbán Viktor a fél kormány társaságában Washingtonban folytatott átfogó tárgyalásokat, ahol egyebek mellett amerikai védelmi beszerzések és az esetleges budapesti békecsúcs is szóba kerültek. Az oroszok egyre közelebb kerülnek a stratégiai jelentőségű Pokrovszk elfoglalásához, Ukrajnát pedig egy magasra gyűrűző korrupciós botrány is lázban tartja.
Már-már szokásos felállásban, Takácsy Dorka Oroszország-szakértővel és Takács Márk katonai szakértővel beszélgettünk a világpolitika történéseiről Washingtontól Pokrovszkig.
A beszélgetés podcast formátumban is meghallgatható:
A tartalomból:
- 2:20: HIMARS-ok Magyarországon. Hosszú a sor előttünk, de érdemes kivárni.
- 5:10: A Honvédségnek 3-5 napig kell tudnia védekezni, amíg jönnek a szövetségesek.
- 6:20: Az oroszoknak az a szerencséje, hogy az ukránok mindig túl kevés rakétát kapnak a HIMARS-okhoz.
- 8:30: Orbán washingtoni találkozóját jól olvasták az orosz médiában is. Legalábbis azokat a részleteket, amiről beszámoltak.
- 10:30: Már az Alapjogokért Központ kutatójának X-posztjáról és a Harcosok órájáról is értesülhetnek a szerencsés orosz állampolgárok.
- 13:20: Budapesti békecsúcs reloaded. Mindenkinek világos, hogy Oroszország nem akar megállapodni, az oroszoknak mégis jó lebegtetni a nyitottságukat.
- 15:50: A Kreml tudja, hogy volt szó a budapesti találkozóról Washingtonban, de őket senki nem tájékoztatta erről.
- 16:30: Orosz út a békéhez: ha eleget megölsz az ellenségből, előbb-utóbb abbahagyják az ellenállást. Az oroszoknak semmilyen köztes cél nem elfogadható.
- 19:10: A hot topic a fronton: Pokrovszk. Sokadszorra is igaznak bizonyult, hogy ha a politika beleugat a katonai vezetés dolgába, abból soha nem sül ki semmi jó. Most sem.
- 23:06: Black Hawk Down Ukrajnában?
- 26:06: Hogy néz ki a megerődített Donbasz?
- 29:32: Kremlinológia rajongóinak: Mennyire remeg Szergej Lavrov széke?
- 33:26: Ultrahang-interjú. Úgy tűnik, Szergej Lavrov a hazai közönségének beszélt valójában.
- 36:50: Korrupciós botrány Ukrajnában. Kicsoda Timur Mindics és hogy kötődik Zelenszkijhez? Kis ukrajnai korrupció-gyorstalpaló.
- 46:54: Korrupció az ukrán hadseregben.
- 49:40: A dezertőrök problémája.
- 52:16: Az ukrán hadseregből még mindig jobb dezertálni, mint az oroszból?
- 56:08: A baltikumi magyar Gripen-pilóták élete.
