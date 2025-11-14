Matolcsy György már jóval Orbán washingtoni útja előtt szerzett egy big brothert

Ha már előfizetőnk vagy, jelentkezz be! Ha még nem, válassz a csomagjaink közül!

„Magyarországnak is kell egy big brother” – mondta Nagy Márton nemzetgazdasági miniszter egy hétfői háttérbeszélgetésen, amelyen legfőbb téma a washingtoni megállapodások, ezen belül is a pénzügyi védőpajzs volt. „Ha beáll mögéd egy nagy, kigyúrt ember, akkor nem kötnek beléd”, indokolt. Bár ez úgy hangzik, mintha rendkívül egyedülálló egyezség lenne, valójában néhány mondattal korábban maga a miniszter leplezte le, hogy van már Magyarországnak egy big brother-je. Kína.

Fotó: Németh Dániel/444

Ilyen védőpajzsot nagy és erős országoktól lehet kérni, például 5 milliárd euró értékben van ilyen megállapodás Kínával, és a kamatswap mellett vannak nagy infrastrukturális hiteleink is Kínától, magyarázta a miniszter. Az, hogy van egy pénzügyi védőpajzsunk Kínától, eddig valahogy mindig elveszett a hírek forgatagában. Ezt a finanszírozási eszközt most Orbánék washingtoni útja helyezte reflektorfénybe. A gazdaság jövőjét tekintve ugyanis fontos témáról van szó, hiszen valamilyen pénzügyi, gazdasági vészhelyzet esetén nagyon nagy jelentősége lehet.

A kormány időzítése is szokatlan: bár rendre igyekeznek nyomatékosítani, sőt az elemzők szerint sincs olyan kritikus helyzetben a magyar gazdaság és a finanszírozás, hogy ilyenre szükségünk legyen, mégis akad számos probléma. Nem jönnek az uniós pénzek, és egyelőre az sem látszik, mikor és mitől nyílhatnának meg újra az uniós pénzcsapok Magyarország előtt.

A gazdaság évek óta képtelen értelmezhető növekedést felmutatni, rettentően drága az adósságfinanszírozásunk, a költségvetésen pedig akkora lyuk tátong – amin nyilván nem segít a kormány választási osztogatása –, hogy drasztikusan meg kellett változtatni a legfőbb számokat. Ahogy tavaly, úgy idén és jövőre is 5-5 százalékos hiánnyal tervez a kormány, miközben a módosított hiánycél eddig idén 4,5 százalék volt, a 2026-os költségvetést pedig 3,7 százalékkal tervezték. Hogy valójában mi motiválta Orbánékat, hogy pénzügyi csomagról (benne a swap line-nal és államközi hitelekkel) tárgyaltak Donald Trumppal, arról semmilyen információ nincs.

Orbánék azonban akárhogy sugallták a pénzügyi védőpajzs (a swap line) újszerűségét, rendkívüliségét, hogy egy „kigyúrt ember” állt Magyarország mögé, hazánknak van már egy ilyen nagy testvére.

Matolcsy György és az ő saját keleti nyitása