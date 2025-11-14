Menczer Tamás lenyomott egy önironikus standupszerűséget arról, hogy mennyire jelentéktelen figura

Standupba hajló videóval jelentkezett az egyébként nem a humorérzékéről elhíresült Menczer Tamás, a Magyar Péter ellen bevetett fideszes pitbull-politikus.

Menczer a pár perces videóban dicséretes öniróniával mutatja be a partvonalon küzdő kisember szenvedését. Eleve feszült alapszituációval indít: meg kell győznie a Főnököt, hogy adjon pénzt, legyen mit villantania a választókerületben, miközben a Főnöknek épp kisebb gondja is nagyobb ennél, hisz éppen Amerikában tárgyal, ahová természetesen nem vitte magával a keményen kolduló kisembert, akinél így még a tökugyanolyan posztokat toló, semmiféle intellektuális hozzáadott értékkel nem rendelkező propagandainfluenszerek is fontosabbak.

„Hívtam a piros telefonon, hogy mondom, főnök, tényleg nagyon fontos, ami Washingtonban történik, ez nagyon fontos, de itt lenne a szentivániak ügye”,

csattintja az első poént, de a faarcú közönség nem annyira értékeli, hogy a humor forrása az ő jelentéktelenségük. Aztán Menczer még rátesz egy lapáttal: a szentiványiak Fontos Ügye, aminél talán soha nem is lesz fontosabb: egy kátyús mellékút és egy ramaty játszótér. A dollármilliárdokról szóló tárgyalások árnyékában. A következő, egyben (slussz-)poén is ezen a vonalon mozog: végül létrejön az Orbán-Menczer megállapodás, haha, értik, egy kisember neve bekerül egy olyan nyelvi formulába, amit nagyemberekre szoktak használni.

A megállapodásnak hála végül 700 ember örülhet a Klapka utcának és a játszótérnek. Egy pedig közben belül csendben zokog.