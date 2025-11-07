Egyikük kiposztolta az alvó Orbánt, másikuk élettelen sorvadt agyúaknak nevezte a közpénzégetést kritizálókat, valaki meg leszállított 1,5 millió megtekintést - így dolgoztak a kegyencjárat influenszerei

Orbán Viktorék nem bízták a véletlenre a washingtoni út kommunikációját. Annyi kormánypárti újságírót és politikai influenszert ültettek fel a kegyencjáratra, hogy valamennyi fideszes választói csoport az ízlésének megfelelő tálalásban értesülhetett a miniszterelnök zsenialitásáról. Egybites üzeneteket harsogó propagandista, újhullámos konzervatív világforradalmat hirdető megmondóember és a párt túlkapásait óvatosan elítélő kormánypárti újságíró is helyet kapott a gépen.
A tartalomgyártók már a repülőgép indulása előtt elárasztották az internetet a posztjaikkal, a munkát pedig útközben is folytatták. Mire Washingtonba értek, a legtöbben már legalább 10 tartalmat publikáltak. Megnéztük, milyen módszerekkel dolgoztak csütörtökön a Facebookon, és milyen eredményeket szállítottak a Fidesznek.
Információink szerint Orbán Viktor mellett öt ember vesz részt a magyar delegációból a Trumppal folytatott munkaebéden. A minisztereket és cégvezetőket egyebek mellett a Four Seasonsben, Sofitelben, Waldorf Astoriában szállásolják el.
Az Orbánt kísérő delegációban helyet kapó kormánypárti újságírók és politikai influenszerek elkezdtek posztolni a repülőről.
A hivatalos magyarázat szerint a csúccsal kapcsolatos kommunikációt segítette, utazásának költségeit pedig a Megafon fizette. A kormány ezzel elismerte, hogy valamilyen szinten együttműködik a Megafonnal.
