Te jó ég, mit fog ezért kapni a kegyencjáraton utazó Velkovics Vilmos Bayer Zsolttól

Népes propagandista sereg is helyet kapott az Orbán Viktort és számos kormánytagot Washingtonba reptető gépen. Ilyen mennyiségű videó ilyen szűk helyről aligha került még fel az internetre, de mind közül Velkovics Vilmosé emelkedik ki.

Látszólag csak egy interjú a kormány legrutinosabb légiközlekedőjével, Szijjártó Péterrel, de a háttérben valami egészen különleges történik: a saját bevallása szerint napi 3-4 órát alvó Orbán Viktor alszik.

A repülők lehetnek ilyen hatással a kevés alvással is beérő miniszterelnökkel, mert fotózták már le idén szintén szundítva egy Bilbaóba tartó járaton. A képet még augusztusban Hadházy Ákos osztotta meg.

Amit az ismeretlen fotós kapott akkor, augusztusban azért a fényképért Bayer Zsolttól, azt nem rakta zsebre. A lovagkeresztes újságíró szerint „alvó embert lefotózni titokban: a legalja".

És ez még nem minden:

„És nem akadt egyetlenegy fő-, mellék-, al-, segéd- vagy képszerkesztő, aki azt mondta volna, hogy ezt azért nem lehet.

Nem akadt.

Ez a mai látlelet ezekről odaát.

Gazemberek vagytok. Szemét, aljas, gátlástalan, nyomorult és pitiáner gazemberek. Ti vagytok a legalja, ti, akik ma független és objektív sajtónak becézgetitek magatokat.

Mi lesz a következő? Rejtett kamera a klotyón? Hát persze, ti azt is örömmel használnátok.

És a Hadházy készítene hozzá politikai magyarázatot.

Igen, ez a ti politikátok, ez a ti becsületetek, ez a ti tisztességetek.

El lesztek takarítva. Mint a másnapos hányás a budipadlóról. Azzal a poloskával együtt, aki ezt a fotót elkészítette.

Mert az a helyzet, hogy előbb-utóbb mindenre fény derül…” - írta Bayer, aki egyébként nincs a Washingtonba tartó repülőn.