Nem voltak rendben a fogászati magánklinika engedélyei, ahol altatás közben meghalt egy kétéves kislány Bukarestben

külföld
Nem megfelelő engedélyekkel működött a fogászati magánklinika Bukarestben, ahol csütörtökön meghalt egy kétéves kislány. A több krónikus betegségben is szenvedő kisgyereken altatásos beavatkozást végeztek, amikor megállt a szíve és leállt a légzése. Az orvosok hiába próbálták újraéleszteni, ez nem járt eredménnyel.

Az eset nagy visszhangot váltott ki Romániában. Alexandru Rogobete egészségügyi miniszter azt mondta, a rendelő „improvizált módon” működött. „Bár még nincs a kezemben a végleges jelentés, a helyszínen dolgozó csapatomtól úgy értesültem, hogy vannak olyan helyiségek, amelyek nem felelnek meg az olyan rendelők működésére vonatkozó szabályzatnak és jogszabályoknak, ahol intravénás – gyakorlatilag általános – anesztéziát végeznek kórházon kívül. Ismét ugyanahhoz a problémához térünk vissza, amelyre néhány hete felhívtam a figyelmet: illegálisan kiadott engedélyek, törvényen kívül működő magánklinikák, be nem tartott protokollok, és végül ennek az ára, hogy emberek halnak meg” – magyarázta a miniszter.

Rogobete emlékeztetett arra, hogy országos szinten „talán az elmúlt 20 év legnagyobb ellenőrzését” kezdeményezte, amelynek keretében a közegészségügyi igazgatóságok és az állami egészségügyi felügyelőség ellenőrzi az összes olyan magánklinikát, ahol legalább egy műtő van. „Eddig több mint húsz magánklinikát bezártunk és több mint harmincat szankcionáltunk” – mondta.

Fotó: CREATIVE TOUCH IMAGING LTD/NurPhoto via AFP

A bukaresti fogorvosi kamara viszont jelezte: az ügyben érintett minden orvosnak megvolt az érvényes működési engedélye.

A kislány apja a lapoknak azt mondta, a felesége tájékoztatta a fogorvosokat, hogy a kislány egyes vizsgálati eredményei nem felelnek meg a referenciaértékeknek, ennek ellenére döntöttek a beavatkozás mellett.

Az ügyben gondatlanságból elkövetett emberölés gyanújával vizsgálódnak, a Bukaresti Orvosi Kamara pedig rendkívüli ülést hívott össze. A klinika közölte, együttműködik a hatóságokkal, és hangsúlyozta, hogy korábban több mint 1700 hasonló altatást végeztek komplikációk nélkül. Közleményük szerint az érintett kislány is átesett már egy sikeres mélyaltatáson ugyanott és ugyanazzal az orvosi csapattal. (via Maszol)

külföld gyermekhalál altatás fogászat magánklinika románia