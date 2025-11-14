Nem voltak rendben a fogászati magánklinika engedélyei, ahol altatás közben meghalt egy kétéves kislány Bukarestben

Nem megfelelő engedélyekkel működött a fogászati magánklinika Bukarestben, ahol csütörtökön meghalt egy kétéves kislány. A több krónikus betegségben is szenvedő kisgyereken altatásos beavatkozást végeztek, amikor megállt a szíve és leállt a légzése. Az orvosok hiába próbálták újraéleszteni, ez nem járt eredménnyel.

Az eset nagy visszhangot váltott ki Romániában. Alexandru Rogobete egészségügyi miniszter azt mondta, a rendelő „improvizált módon” működött. „Bár még nincs a kezemben a végleges jelentés, a helyszínen dolgozó csapatomtól úgy értesültem, hogy vannak olyan helyiségek, amelyek nem felelnek meg az olyan rendelők működésére vonatkozó szabályzatnak és jogszabályoknak, ahol intravénás – gyakorlatilag általános – anesztéziát végeznek kórházon kívül. Ismét ugyanahhoz a problémához térünk vissza, amelyre néhány hete felhívtam a figyelmet: illegálisan kiadott engedélyek, törvényen kívül működő magánklinikák, be nem tartott protokollok, és végül ennek az ára, hogy emberek halnak meg” – magyarázta a miniszter.

Rogobete emlékeztetett arra, hogy országos szinten „talán az elmúlt 20 év legnagyobb ellenőrzését” kezdeményezte, amelynek keretében a közegészségügyi igazgatóságok és az állami egészségügyi felügyelőség ellenőrzi az összes olyan magánklinikát, ahol legalább egy műtő van. „Eddig több mint húsz magánklinikát bezártunk és több mint harmincat szankcionáltunk” – mondta.

Fotó: CREATIVE TOUCH IMAGING LTD/NurPhoto via AFP

A bukaresti fogorvosi kamara viszont jelezte: az ügyben érintett minden orvosnak megvolt az érvényes működési engedélye.

A kislány apja a lapoknak azt mondta, a felesége tájékoztatta a fogorvosokat, hogy a kislány egyes vizsgálati eredményei nem felelnek meg a referenciaértékeknek, ennek ellenére döntöttek a beavatkozás mellett.