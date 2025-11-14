Orosz katonai hajó jelent meg Amerika partjainál

Az Egyesült Államok parti őrsége október 29-én egy orosz katonai hajót észlelt Oahu szigetétől körülbelül 24 km-re délre, az amerikai felségvizek közelében – közölték csütörtökön. A parti őrség egy repülőgéppel és egy őrhajóval reagált a Karélia nevű, orosz haditengerészeti hírszerző hajó jelenlétére.

„A nemzetközi joggal összhangban a parti őrség személyzete figyelemmel kísérte az orosz hajó tevékenységét az amerikai felségvizek közelében, hogy biztonságot nyújtson a térségben működő amerikai hajóknak, és támogassa az amerikai védelmi erőfeszítéseket” – közölte a parti őrség. Arról nincs információ, hogy a hajó belépett volna az amerikai felségvizekre.

Az orosz nagykövetség Washingtonban nem reagált azonnal a megkeresésre. (Reuters)