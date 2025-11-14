Papírrendőr ennyire könnyen még nem adta meg magát soha

„Kedves Harcos barátunk, aki ma éjjel megküzdöttél papírrendőr barátunkkal, kipisilted magad, majd a hónod alá csaptad, elvitted, ezek után a brünni téren kidobtad, kérlek jelentkezz a mai napon a városi rendőrségnél, és hozz magaddal 800 eurót is. Köszönjük” – írja fb-történetében a szlovákiai Gúta polgármestere.

A Paraméter által bemutatott poszthoz mellékelt videón egy férfi egyoldalú, ám hosszan tartó küzdelme tekinthető meg egy papírrendőrrel:

Aki hiába nyeri a meccset kiütéssel, a térfigyelő kamera felvételeinek köszönhetően felismerték, így kénytelen lesz bírságot fizetni, a polgármesteri bejegyzés szerint: „Mivel tudjuk, ki vagy, tudjuk a nevedet és hol laksz, jobb lenne ha tényleg szót fogadnál, és ne a kollégák menjenek érted. Mindenkinek jobb lenne.”

Hogy pontosan milyen tényállás valósult meg, az első körben nem derült ki, de tippek nyilván adódnak.

Az ilyesmit nevezik Felvidék-szerte pürroszi győzelemnek. (via Telex)