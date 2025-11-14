Több ember meghalt, mikor Stockholm központjában egy busz egy megállóba hajtott

Cikkünk frissül...

Több ember életét vesztette, illetve megsérült Stockholm központjában péntek délután három óra körül, amikor egy autóbusz behajtott egy buszmegállóba – közölte a svéd rendőrség.

A közlemény szerint egyelőre nem ismert, hogy mi okozhatta a balesetet. A rendőrség súlyos gondatlanságból elkövetett emberölésről beszél, a busz sofőrjét letartóztatták. Két halálos áldozat halálát erősítette meg a rendőrség, de további részleteket nem árultak el, de azt közölték: nem gondolják, hogy terrorcselekmény történt volna.

Fotó: HENRIK MONTGOMERY/AFP

A svéd mentőszolgálat első közlése szerint öt ember szenvedett halálos vagy egyéb sérüléseket. A svéd médiafelületeken megjelent első képsorokon az volt látható, hogy több mentőautó érkezett a baleset helyszínére.

A busz és sofőrje nem volt szolgálatban, a járművön csak a vezető tartózkodott, mondta az SVT-nek Mathias Häglund, a helyszínelést vezető rendőrtiszt.

Egy, az utcában boltot üzemeltető szemtanú a svéd nemzeti televíziónak (SVT) azt mondta, hogy a busz a buszmegálló előtti oszlopnak ütközött. Elmondása szerint több ember sírva rohant be a boltba. (BBC, SVT, MTI)