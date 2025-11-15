Akkora katyvaszt okoztak Trump élelmiszerekre kivetett vámjai, hogy több mint kétszáz intézkedését visszavonta

Az Egyesült Államok elnöke, Donald Trump pénteken felfüggesztette a vámokat több mint kétszáz élelmiszeripari termékre, köztük a kávéra, marhahúsra, banánra, narancslére és paradicsomra. Ezek egy része elképesztő mértékben drágult az elmúlt hónapokban az elnök vámtarifa-intézkedéseinek a hatására: a kávé ára mintegy 20 százalékkal volt magasabb, mint egy évvel korábban, a darált marhahúsé közel 13 százalékkal, a steaké majdnem 17 százalékkal nőtt éves bázison, de 7 százalékkal drágult a banán is.

Donald Trump a Fehér Házban Fotó: KEVIN DIETSCH/Getty Images via AFP

A lakossági élelmiszerárak összességében ezzel együtt is csak 2,7 százalékkal nőttek, de egy főleg a kávé és a különféle marhahúsok árának emelkedése nagyon érzékenyen hatott a vásárlók széles rétegeire. Ráadásul egyes élelmiszerek el is tűnhettek volna az amerikai áruházak polcairól, miután a gyártók és forgalmazók a megnőtt vámok miatt az amerikai piacról való kivonulást fontolgatták.

Trump magyar idő szerint szombat hajnalra virradóan az Air Force One fedélzetén újságíróknak nyilatkozva kijelentette: „Bizonyos esetekben a vámok emelhetik az árakat”, de szerinte összességében „szinte nincs infláció az Egyesült Államokban (…) a kávé ára kissé magas lett, de most hamarosan alacsony lesz”. Azt is mondta, hogy további intézkedéseke nem kell számítani, elégedett a vámpolitikájával, „csak most egy kicsit visszább léptünk”.

Az elnök emellett 2000 dollárnyi juttatást lebegtetett meg az alacsony és közepes jövedelmű amerikaiaknak, amit vámosztaléknak nevezett. „A vámok lehetővé teszik, hogy osztalékot fizessünk, ha akarjuk. Most ezt fogjuk megtenni, miközben csökkentjük az adósságot” – mondta.

A Fehér Ház szerint az enyhítést a kereskedelmi tárgyalások sikerei indokolják, beleértve a keretmegállapodásokat Argentínával, Ecuadorral, Guatemalával és El Salvadorral, amelyek a vámok eltörlését célozzák bizonyos termékekre. A Fehér Ház közölte azt is, hogy a vámmentesség olyan termékekre vonatkozik, amelyet az Egyesült Államokban nem termesztenek vagy dolgoznak fel, valamint azt, hogy további kereskedelmi megállapodásokat terveznek az év végéig.