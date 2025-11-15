Az MLSZ betiltotta a szurkolói koreográfiát a magyar-ír vb-selejtezőn

A Magyar Labdarúgó Szövetség (MLSZ) illetékes döntéshozói nem engedélyezik, hogy látványelemekkel támogassuk a válogatottat, vagyis betiltották a koreográfiát – írta a Facebookon a Carpathian Birgade, a válogatott fekete dresscode-ban mutatkozó, szervezett, ultra típusú szurkolótábora.

„A hivatalos indoklás szerint a legutóbbi mérkőzéseken tapasztalt, ellenük irányuló véleménynyilvánítások, szidalmazások okán tette meg a szövetség ezt a drasztikus lépést”

– írták. A csoport az előző, örmények elleni hazai világbajnoki selejtezőn az első öt percben a középső szektor első tíz sorát üresen hagyta, és nem is szurkolt. „MLSZ: #csakegyütt, vagy mégsem?” – írták a molinójukra, amivel a szövetség zéró tolerancia szabálya ellen tüntettek. A CB szerint „évtizedek óta élő rigmusok és szurkolói hagyományok kerülnek szankcionálás alá, korábban nem tapasztalt szigorral”.

Fotó: Hegedüs Róbert/MTI/MTVA

Azt írták, a vasárnapi látvány alapját a piros-fehér-zöld színek és az előző nagy élőkép témája szolgáltatta volna. Arra kérték a szurkolókat, hogy a nemzeti színű lobogók feltartása helyett mindenki vigyen magával sálat, zászlót a mérkőzésre és csatlakozzon a szurkolócsoporthoz a 12. percben.

Az írek elleni mérkőzés 15 órakor kezdődik a Puskás Arénában, a tét a vb-pórselejtezőt érő csoportmásodik hely, ehhez nem szabad kikapnunk. Amennyiben a portugálok kikapnak az örményektől, még az egyenes kijutást jelentő első helyen is végezhet a válogatott. (via MTI)