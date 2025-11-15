Kövér Lászlót tiszta Ésaiás prófétába hozta ez a novemberi szombat, a „hamisság és a halál zsákutcájáról” elmélkedett egy jót

Az egyik legfőbb közjogi méltóság, Kövér László házelnök a Zala megyei Pákán egy plébánia újjászervezésének 320. évfordulóján mondott beszédet. Az MTI bő lére eresztett beszámolója alapján igyekeztem kiemelni a mélyenszántó, mégis magasröptű, a ködös novemberhez méltó beszéd legszebb gyöngyszemeit.

„Napjainkban a nyugati világban vannak olyan erők, amelyek le akarják téríteni a jézusi útról Európát és Magyarországot, a hamisság és a halál zsákutcájába akarják terelni embertársaikat azért, hogy alávethessenek és kifoszthassanak mindenkit.” (Ésaiás próféta a hasonlóan apokaliptikus vízióját így fogalmazta meg [Ézs 59,7]: Lábaik a gonoszra futnak; és sietnek, hogy ártatlan vért ontsanak; gondolataik hamisságnak gondolatai, pusztítás és romlás ösvényeiken. )

) Ezek az erők „el akarják pusztítani a kultúránkat, el akarják venni a szabadságunkat, el akarnak idegeníteni bennünket a hazánktól, szét akarják bomlasztani a családjainkat, istentelen, hazátlan és lélektelen barbárokat akarnak nevelni a gyermekeinkből és unokáinkból”.

Ezzel szemben a krisztusi út „nem a hazugságba és a halál torkába, hanem mindig az igazságba és a megújuló életbe vezet”.

„A történelem ura megadta nekünk, hogy mindig ott állhassunk a vesztünkre törő erők sírjánál.”

Az ország és a nemzet története nemcsak az otthon és a haza megtartásáért vívott harcok története, hanem „a keresztény hitünk megőrzéséért folytatott küzdelem története is”.

Ma vannak, akik „temetni akarják a keresztény Európát és Magyarországot, és temetni akarják magát a kereszténységet is”.

„Hiszünk abban, hogy hazánk csak egy keresztény Európában tud megmaradni a magyarok országának”.

Minden nyomás dacára eddig „határainkon kívül tartottuk a migrációnak álcázott megszállás kísérleteit, a gyermekeink lelki egészségét fenyegető genderőrületet és a háborús hisztériát”, miközben „volt gondunk az elszakított nemzeti közösségeinkre is (...) és világviszonylatban is kiemelkedő támogatásokat adunk a családoknak azért, hogy minden vágyott gyermek megszülethessen”.

„Hitünkkel, tetteinkkel és szavazatainkkal minden körülmények között meg kell őriznünk hazánkban a békét, a biztonságot és a gyarapodást, azért, hogy megélhessük mindazt, amit a Jóisten az embernek szán”.

A beszédében Kövér László azt is felsorolta, hogy kik voltak a történelem során az ellenségeink. Mindenki. A honfoglaláskori gyepűinket dúló németek, az országot csaknem elpusztító tatárok, a történelmünket megroppantó oszmánok, a fejlődésünket csaknem három évszázadig gúzsba kötő labancok, „a huszadik század istentelen és embertelen terrorrendszerei, a nácizmus és a kommunizmus”. És mind a keresztény kultúránkat veszélyeztette – ami különösen a honfoglaláskori gyepűinket dúló németektől volt szép teljesítmény.