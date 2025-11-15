Szarajevó-szafari: nyomozást indít a milánói ügyészség a szarajevói civileket gyilkoló halálturisták ügyében

Ha már előfizetőnk vagy, jelentkezz be! Ha még nem, válassz a csomagjaink közül!

Több mint harminc éve kering a nyugtalanító pletyka Szarajevóban: a város ostroma alatt a civileket megölő mesterlövészek egy része nem szerb volt. Gazdag külföldiek – Nyugat-Európából, Oroszországból, Észak-Amerikából érkező férfiak – utaztak állítólag Boszniába, készpénzzel fizettek a boszniai szerb erőknek, akik a városra néző hegyoldalon megbújó mesterlövész-állásokba kísérték őket. Ott pedig – a beszámolók szerint – fegyvert adtak a kezükbe, és megengedték nekik, hogy „szórakozásból” civilekre lőjenek.

Soha nem volt nevén nevezve, aki ilyet tett, soha nem került elő erről fénykép, soha nem született vádemelés. Eddig ezek csak pletykák, félig felidézett tanúvallomások voltak, amik a háborúk gyomorforgató valóságáról szóltak, ahol szinte minden – élelem, biztonság, emberi élet – megvásárolható. Most azonban a milánói ügyészség vizsgálatot indít az ügyben.